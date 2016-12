Jaarlijkse duik voor bikkels regio Kennemerland

Archieffoto Nieuwjaarsduik 2015 Wijk aan Zee Bekijk Fotoserie

REGIO - Wie het nieuwe jaar lekker fris wil beginnen, kan deelnemen aan een van de nieuwjaarsduiken in de regio. Er is keuze uit diverse evenementen, waaronder een heuse sneeuwduik. Onderstaand een overzicht voor de dappere liefhebbers.

Door Joan Voormeer - 30-12-2016, 9:58 (Update 30-12-2016, 10:08)

Een spetterend begin van het nieuwe jaar

Wijk aan Zee

Deze nieuwjaarsduik word georganiseerd door de SunSeaBar en Het Strandhuis. Vorig jaar waren daar 1964 deelnemers, dus nu hopen ze de magische grens van 2000 dappere mannen en vrouwen te passeren. Om 14 uur wordt er verzameld en de duik zelf begint om 15 uur. Inschrijven voor deze duik is al mogelijk en kan via www.nieuwjaarsduikwijkaanzee.nl. Neem het ingevulde formulier mee naar de start- en inschrijftafel, dan ontvang je daar een polsbandje. Daarmee heb je recht op toegang tot de omkleedruimten én een kop erwtensoep na afloop. De opbrengst van deze nieuwjaarsduik is bestemd voor de reddingsbrigade van Wijk aan Zee.

Uitgeest

Zwembad de Zien organiseert de nieuwjaarsduik bij oeverpark Zwaansmeer. Stoere bikkels kunnen om 14 uur het water in duiken. De warming-up is in handen van Liefting Fit. Na afloop is er voor de duikers en supporters een lekker warm drankje. Meer informatie is te vinden op de website www.zwembad-dezien.nl.

Castricum

Zondag om 14 uur wordt in Castricum aan Zee het startschot gegeven voor de nieuwjaarsduik aldaar. De organisatie hiervan is in handen van strandpaviljoen Deining en zwem- en waterpoloclub Aquafit. De warming begint om 13.50 uur en staat onder leiding van Andrea van Sportplan Uitgeest. Na afloop van de duik is er voor iedere deelnemer een beker warme chocolademelk of een stuk lekkere chocolade. Natuurlijk is het ook weer mogelijk om te genieten van een van de hot-tubs. Het Nieuwsblad voor Castricum gaat dit jaar op zoek naar de glamourkoningin of -koning. Trek dus je mooiste outfit aan en win een high tea voor twee personen op een datum naar keuze aangeboden door Deining. Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. Parkeren is deze dag gratis.

Velsen

Stichting Strandspektakel IJmuiden verzorgt in samenwerking met de IJmuider Reddingsbrigade en Paviljoen Noordzee voor de 33e keer een nieuwjaarsduik aan het IJmuider strand. Deelnemers kunnen zich vanaf 11.30 inschrijven bij het paviljoen, de duik is om 13 uur. Een Unoxmuts ligt klaar voor alle duikers, evenals bonnen voor chocomel, glühwein, erwtensoep en het traditionele vaantje. Deelname is gratis, maar wie wil kan een donatie voor de IJRB achterlaten.

Ook bij de Westbroekplas in Velserbroek en bij SnowPlanet in Spaarnwoude kunnen dappere duikers terecht. In Velserbroek voor een duik in het surfmeertje nabij Villa Westend rond 15 uur, inschrijven vanaf 14.30. Bij SnowPlanet kan een ’sneeuwjaarsduik’ worden genomen. Vanaf 11 uur zijn de deuren open en om twaalf uur wordt er 'gesprongen'.