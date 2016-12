’Tijd om keuzes te maken bij Heliomare’

Foto Mike Bink Fotografie Patricia Esveld: ,,Heliomare is een begrip in heel Nederland.’’

WIJK AAN ZEE - Haar carrière begon in 1981 bij de Koninklijke Marine in Den Helder. Een totaal andere wereld dan die van de revalidatie- en onderwijsinstelling Heliomare. Of toch niet? Patricia Esveld: ,,Er zijn meer raakvlakken dan je zou denken. Daar was ik hoofd van het bedrijfsbureau. En Defensie is ook een maatschappelijk bedrijf.’’

Door Guusje Tromp - 29-12-2016, 15:42 (Update 29-12-2016, 15:42)

Sinds 1 juli is Patricia Esveld de nieuwe voorzitter van de Raad van bestuur van Heliomare in Wijk aan Zee. Volgende maand zal een tweede bestuurder worden...