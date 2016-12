Oliebollenactie bij de Agathakerk

BEVERWIJK - De Agathakerk en de Regina Caeli houden een oliebollen-actie, waarvan de opbrengst bestemd is voor het jeugd- en jongerenwerk van de parochie.

Oliebollen bestellen kan via kinderkoor@hotmail.nl of bel het secretariaat: (0251) 215094. Vanavond tussen 18.30 en 19.30 uur kan je je bestelling ophalen in de Agathakerk. De kerststal is dan ook te bezichtigen.