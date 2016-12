Wijkplaats sluit af met Wazco

Archieffoto Ronald Goedheer Tentoonstelling Wijkplaats in Museum Kennemerland.

BEVERWIJK - De tentoonstelling Wijkplaats in Museum Kennemerland in Beverwijk wordt met een maand verlengd, tot eind januari. De feestelijke afsluiting is een concert van het collectief Wazco op 26 januari in café-restaurant Sonnevanck in Wijk aan Zee.

De bezoekers krijgen een maand extra de gelegenheid om in het vernieuwde en met het Huis van Geschiedenis uitgebreide Museum Kennemerland de wisseltentoonstelling Wijkplaats te bezoeken. De expositie heeft het actuele thema vluchtelingen en gelukszoekers.

Het museum belicht in kort bestek enkele bevolkingsgroepen die om...