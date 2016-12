Nominatie IJmonder van het Jaar: Marianne Stok

Archieffoto Marianne Stok maakt kerstpakketten voor de minima.

Het zal wel aan de tijd van het jaar liggen: het verhaal vorige week in de krant over de inzamelingsactie van de IJmuidense Marianne Stok voor het project ’Voedsel op de plank’ maakte zo veel los op Facebook dat ze nu wordt voorgedragen voor de verkiezing ’IJmonder van het Jaar 2016’.

De voordracht komt van haar dochter Linda Merts. ,,Zij verdient dit echt. Naast haar fulltime baan bij de NS in ploegendienst vindt ze nog tijd en energie om zich in te zetten voor mensen die van een minimum inkomen moeten leven. Het idee dat mensen geen eten hebben, kan voor haar gewoon niet. Dat is haar drijfveer.’’

Linda vertelt met bewondering in haar stem waarom Marianne Stok alle steun vanuit Velsen verdient om verkozen te worden tot IJmonder van het Jaar. ,,Mijn moeder geeft mensen net dat laatste steuntje in de rug dat ze nodig hebben om er weer bovenop te komen. Dat zijn mensen die door allerlei oorzaken in een financiële of geestelijke dip zitten. Bijvoorbeeld doordat ze in de schuldhulpverlening terecht zijn gekomen.’’

Haar belangrijkste project is ’Voedsel op de plank’. ,,Ze beheert dat al jaren en zo’n zeventig gezinnen krijgen dankzij mijn moeder een heerlijk kerstdiner. Met Sinterklaas heeft ze dankzij sponsoren er ook al voor gezorgd dat meerdere kinderen cadeaus kregen. Het klinkt zo simpel, maar het maakt een wereld van verschil voor mensen die elk dubbeltje om moeten draaien en moeten kiezen tussen bijvoorbeeld een kerstboom in huis of simpelweg eten op tafel.’’