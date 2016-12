’Plezier moet ervan af spatten’

Foto Hans Singerling Fotograaf Heleen Vink aan het werk op het strand van Wijk aan Zee.

Het plezier moet van de foto afspatten. Een goed voorbeeld is de foto van de zweefmolen van dorpsgenoot Menno Bakker die ze deze zomer maakte in het Amsterdamse park Frankendael voor de krantenserie ’Op de bühne’. ,,Ik hou van positiviteit, het leven is al zo ingewikkeld.’’

Door Annemiek Jansen - 30-12-2016, 7:00 (Update 30-12-2016, 7:29)

Heleen Vink, fotograaf van deze krant, werd in januari gekozen tot Stadsfotograaf Beverwijk. Haar opdracht was om zes foto’s te maken die te maken hadden met sport. Ook van deze foto’s word je vrolijk. Ze kiest...