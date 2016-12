Hennepplantage opgerold in Beverwijk

ANP

In een pand aan de Kagerweg in Beverwijk is woensdag een hennepkwekerij aangetroffen.

Door internetredactie - 29-12-2016, 11:19 (Update 29-12-2016, 11:19)

In het pand stonden verdeeld over twee ruimtes vijfhonderd potten. Een deel van de hennep was al geoogst. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de kwekerij ontruimd. Honderd planten worden vernietigd.

De politie doet verder onderzoek. Uit onderzoek is gebleken dat sprake was van stroomdiefstal. Er is vooralsnog niemand aangehouden.