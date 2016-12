Stichting 4 en 5 mei Heemskerk opgericht

Eigen foto (v.l.n.r.) Henk Tijbosch, Tineke Opdam, Marite Olthoff, Joke Kranendonk en Jaap Schoen.

HEEMSKERK - De Stichting 4 en 5 mei Heemskerk is op 23 december officieel opgericht. De comités 4 en 5 mei zijn, zoals landelijk gebruikelijk is, tot één stichting samengegaan.

Door Guusje Tromp - 28-12-2016, 15:35 (Update 28-12-2016, 15:35)

In september sprak Tineke Opdam, de voorzitter van het nieuwe bestuur, de leden van van de commissie Algemeen Bestuur en Veiligheid (ABV) toe. Ze vroeg om een financieel ruggensteuntje. De activiteiten rond de herdenking op 4 mei werden jaarlijks vanuit de gemeente gesteund met een bedrag van 800 euro. Voor 5 mei was er geen geld. Dezelfde avond nog werd vanuit de gemeente toegezegd dat er ook geld voor 5 mei zal zijn.

Het nieuwe bestuur bestaat naast Opdam uit secretaris Joke Kranendonk, penningmeester Marite Olthoff en de leden Jaap Schoen en Henk Tijbosch. De stichting laat weten dat de herdenkingen op 4 mei blijven zoals gebruikelijk is. De herdenkingen op 5 mei worden in de lustrumjaren uitgebreid gevierd. In de tussenliggende jaren enigszins blijft het ingetogen, waarbij het streven is zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de vieringen.