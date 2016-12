Gezellige muziek in De Oude Keuken

CASTRICUM - Op nieuwjaarsdag klinkt er gezellige muziek in De Oude Keuken op het terrein van Dijk en Duin.

Het nieuwe jaar begint daar heel ontspannen met lichte muziek in gypsystijl van het Jules en Ed kwartet. Het optreden begint om 14 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Reserveren is gewenst en kan via (0251) 651949 of mail naar info@deoudekeuken.nl.