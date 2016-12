Straatorkest Toos luidt nieuwe jaar in

BEVERWIJK - Net als vorig jaar is de Grote Kerk (Wijkertoren) aan het Kerkplein op nieuwjaarsdag open van 16 tot 18 uur.

Straatorkest Toos luidt daar het nieuwe jaar in en een inwoner van Beverwijk zal een persoonlijke nieuwjaarswens uitspreken. Deze middag is een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. De toegang is gratis en de bubbels staan klaar.