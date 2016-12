Tentoonstelling op zondag nog te zien

CASTRICUM - De wintertentoonstelling van Perspectief is op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari, nog te bezichtigen.

Belangstellenden zijn tussen 13 en 17 uur welkom in de ateliers aan de Van Oldenbarneveldtweg 37 in Bakkum. Naast aquarellen, olie- en acrylschilderijen en beeldhouwwerken zijn er ook glasfusion werkstukken te bewonderen. De toegang is gratis.