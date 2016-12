Spreekbuis met een eigen stem

BEVERWIJK - Een stadsdichter vangt de ziel van de stad in woorden. Joris Brussel neemt die schone taak in Beverwijk over van Natasja Vermoten.

Door Gwendelyn Luijk - 28-12-2016, 18:10 (Update 28-12-2016, 18:10)

Natasja, hoe heb jij de afgelopen twee jaar ervaren?

,,Ik heb ervan genoten. Het heeft mijn gedichten ook verdieping gebracht. Je probeert voor elk gedicht weer een originele invalshoek te vinden. Ik heb nooit een bekritiserende rol willen spelen in mijn gedichten, liever zoek ik de positieve kant van de samenleving op. Ook als ik me liet inspireren door...