Jongen opgepakt na mishandeling jeugdherberg Heemskerk

Mizzle Media / Niels Folkers Bekijk Fotoserie

HEEMSKERK - De politie van Heemskerk is dinsdagavond na een mishandeling in een jeugdherberg in Slot Assumburg aan de Tolweg op zoek geweest naar drie jongemannen. Een van hen is uiteindelijk in de buurt van het slot opgepakt.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 22:12 (Update 27-12-2016, 22:13)

Het is onduidelijk wat de aanleiding van de vechtpartij was, maar de situatie was ernstig genoeg om een grote zoekactie op touw te zetten. Daarbij werd ook de hulp van Burgernet ingeschakeld.

Uiteindelijk zag de politie al snel een van de drie verdachten rondlopen. Hij probeerde weg te rennen, maar werd bijgehaald door een van de agenten. De jongeman is overgebracht naar het bureau en wordt voorgeleid.

Het onderzoek naar de andere twee verdrachten - negroïde jongens met een donkere en een rode jas - wordt voortgezet.