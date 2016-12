Zeehond weggeplukt bij blokken Noordpier

Leon Gielen Bekijk Fotoserie

WIJK AAN ZEE / IJMUIDEN - De EHBZ van Noordwijk, de dierenambulance Kennemerland en de reddingsbrigade van Wijk aan Zee hebben dinsdagmiddag een zeehond gered tussen de blokken van de Noordpier van IJmuiden.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 20:13 (Update 27-12-2016, 20:17)

Het is onduidelijk hoe de zeehond daar terecht was gekomen.

Na de reddingsactie is de zeehond overgebracht naar de zeehondenopvang in Pieterburen. Het is onbekend of de zeehond iets mankeerde.