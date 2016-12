Auto’s botsen op kruising bij Uitgeest

WFV Media / Pascal Fielmich Bekijk Fotoserie

UITGEEST - Bij een botsing tussen twee auto’s op de N203 ter hoogte van de afslag naar de A9 bij Uitgeest is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Drie andere betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 20:01 (Update 27-12-2016, 20:06)

Het is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Wegens de botsing is de kruising van de N203 met de A9 enige tijd afgesloten geweest en moest verkeer op de A9 via Assendelft of Akersloot omrijden.

De twee auto’s zijn total loss verklaard. Hoe lang het opruimen van de ontstane rommel nog gaat duren, is niet bekend.