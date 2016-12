Bewegwijzering voor calamiteitenroute hangt ook

Foto Ton Borsboom

IJMOND - De matrixborden en bewegwijzering rond de Velsertunnel zijn aangebracht.

Het is een van de laatste klussen bij de tunnel voor de heropening op maandag 16 januari. Hoe groot een matrixbord eigenlijk is, valt goed te zien aan de medewerker die met gespreide armen nog niet aan de hoeken van het bord kan komen. Aan de achterzijde van de borden van de westbuis worden, zoals op de foto te zien is, borden gehangen die naar het noorden van het Noordzeekanaal...