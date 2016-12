Matras vliegt in brand in flatwoning Heemskerk

HEEMSKERK - De brandweer van Heemskerk is dinsdagmiddag uitgerukt in verband met een brand in een woning op de bovenste etage van een flatgebouw aan de Ingen Houszstraat.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 16:23 (Update 27-12-2016, 16:23)

Eenmaal ter plaatse troffen de brandweerlieden een brandend matras aan. Een aanwezige bewoner had reeds een bluspoging ondernomen, maar die bleek tevergeefs.

Het leek de brandweermannen echter beter niet in de woning aan de slag te gaan, om verplaatsing van het vuur te voorkomen; zij gooiden daarom het matras uit het raam naar beneden en hebben het buiten geblust.

De bewoner is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De woning liep door de brand geen grote schade op. Het huis is door de brandweer geventileerd.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.