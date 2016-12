Tuin gezocht voor historisch fruit

Foto Jan Butter Nico Brantjes, liefhebber van fruitbomen.

UITGEEST - Welke Uitgeester wil nou niet zijn tanden zetten in een sappige Assumer Peer of in een appel die Uitgeester Zoet heet? Nico Brantjes, liefhebber van fruitbomen, probeert zijn dorpsgenoten warm te laten lopen voor deze twee historische fruitrassen van eigen bodem. Hij wil er een twintigtal planten. Wie in Uitgeest heeft een vrij plekje in zijn tuin en doet mee?

Door Jan Butter - 27-12-2016, 16:16 (Update 27-12-2016, 16:16)

In Uitgeest zijn ooit peren- en appelbomen gekruist, veredeld en geteeld. Vermoedelijk in een boomgaard in de buurtschap Assum. Al...