De Groene Wijkers willen met z’n allen energie besparen

Foto Ronald Goedheer Zonnepanelen op een dak van een flat in Beverwijk, een initiatief van Pré Wonen.

BEVERWIJK - Enkele Beverwijkers hebben een vereniging opgericht die zich op energiebesparing in het huishouden richt, De Groene Wijkers. Half januari start de club met een groene actie in Beverwijk. Ondertussen worden enthousiaste Beverwijkers gezocht die mee willen helpen.

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 28-12-2016, 7:00 (Update 28-12-2016, 7:00)

Een van de initiatiefnemers is Sjoerd Laarhoven. Hij is een van de drie oprichters van Stichting Zee Boerderij IJmond die zich bezighoudt met het duurzaam kweken van zeewier. Hij woont in Beverwijk en merkt wel dat er stadsgenoten bezig zijn met het milieu,...