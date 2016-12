Melding inbraak leidt naar hennepkwekerij in Beverwijk

BEVERWIJK - Een Beverwijker die maandagavond de politie belde nadat hij glasgerinkel hoorde bij de buren op de Anjelierenlaan, zette de politie onbedoeld op het spoor van een hennepkwekerij.

De buurtbewoner belde rond 20 uur de politie. Bij de buren zou niemand thuis zijn.

Onderzoek wees uit dat er inderdaad was ingebroken. De woning was overhoop gehaald. In de woning vond de politie een in werking zijnde hennepkwekerij met 109 nog kleine hennepplanten.

De politie nam de planten en bijbehorende apparatuur, zoals lampen, in beslag. Er was geen sprake van stroomdiefstal, maar er bleek wel een watermeter te ontbreken.

De bewoner, een 28-jarige man, wordt uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring.

Later bleek dat sieraden en geld buitgemaakt waren.