’Die blije gezichten, dat is het mooiste cadeau’

Foto Ronald Goedheer Al elf jaar rijdt Henk Kamp voor de SVVIJ

HEEMSKERK - Bijna de helft van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder zette zich vorig jaar minimaal één keer in als vrijwilliger. Het gros doet iets voor scholen of sportverenigingen, maar er gebeurt veel meer. Deze krant gaat wekelijks in gesprek met vrijwilligers uit de IJmond.

Door Derk Bruger - 26-12-2016, 14:59 (Update 26-12-2016, 14:59)

Het vrijwilligersleven van Henk Kamp (71) begon elf jaar geleden. Na veertig dienstjaren bij de spoorwegen mocht hij met vervroegd pensioen. ,,Als je gezond bent van lijf en leden ga je niet op de bank...