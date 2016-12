Opluchting en emoties na brand Beverwijk

BEVERWIJK - De opluchting dat de kinderen niets is overkomen is groot. En het huis is gelukkig gespaard gebleven. Maar Irene Scheffer is toch emotioneel, want met het afbranden van de loods naast hun woning aan Creutzberglaan in Beverwijk zijn veel persoonlijke bezittingen verloren gegaan.

Door Koen van Eijk - 27-12-2016, 6:30 (Update 27-12-2016, 7:21)

Fotoboeken van haar en haar man Martin. Speelgoed van hun kinderen Sanne (6), Eva (4) en Tim (1). Spullen van familieleden die op de grote zolder van de loods ook spullen hadden opgeslagen. En de familiewieg. Irene:...