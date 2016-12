’Geen aanwijzingen brandstichting Creutzberglaan’

Foto: Michel van Bergen

BEVERWIJK - De politie heeft geen aanwijzingen kunnen vinden dat de brand in de loods aan de Creutzberglaan in Beverwijk zaterdagochtend is aangestoken.

Dat laat een woordvoerder van de politie weten: ,,Er zijn geen aanwijzingen voor een een misdrijf. We kunnen een technische oorzaak niet uitsluiten. Op basis van deze bevindingen is het politie-onderzoek gestopt.”

Vijf woningen moesten zaterdagochtend worden ontruimd. In een woning was niemand thuis. De overige vier gezinnen wisten onderdak te krijgen bij familie en vrienden. Er waren geen gewonden. Onder de geëvacueerde families zaten ook de bewoners van de woning die bij de afgebrande loods behoort. Alle naastgelegen woningen zijn gespaard gebleven.