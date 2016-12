Oorzaak brand Creutzberglaan in Beverwijk nog onbekend

Foto: Michel van Bergen

BEVERWIJK - Over de oorzaak van de brand die zaterdagochtend een loods aan de Creutzberglaan in de as legde, is nog niets bekend. Forensische Opsporing heeft inmidels een eerste onderzoek afgerond en nog geen direct aanwijsbare oorzaak gevonden.

Door Koen van Eijk - 24-12-2016, 10:41 (Update 24-12-2016, 13:49)

Het onderzoek zal later op onder meer zogenoemd tactisch gebied worden voortgezet. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft het nablussen de hele ochtend geduurd. Bij de bestrijding van het vuur kreeg de brandweer van Beverwijk hulp van korpsen uit de wijde omtrek.

Vijf woningen moesten worden ontruimd. In een woning was niemand thuis. De overige vier gezinnen wisten onderdak te krijgen bij familie en vrienden. Er waren geen gewonden. Onder de geëvacueerde families zaten ook de bewoners van de woning die bij de afgebrande loods behoort. Alle naastgelegen woningen zijn gespaard gebleven.

De Veiligheidsregio meldt dat ‘er niets bekend is’ over asbest. Hoewel de eigenaar van de loods had aangegeven diverse landbouwbestrijdingsmiddelen in de loods te hebben bewaard, heeft de meetploeg van de brandweer geen schadelijke stoffen waargenomen. Anders dan de rook, die ‘altijd schadelijk is’, aldus de Veiligheidsregio-woordvoerster.

Bij de brand was sprake van een gigantische rookontwikkeling. Mede daarom rukte de brandweer massaal uit. Ondanks hun inzet kon de loods niet gered worden.