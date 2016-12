Auto verwoest door brand in Beverwijk

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

BEVERWIJK - Een geparkeerde personenwagen is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig in vlammen opgegaan in Beverwijk. De oorzaak van de brand aan de Kerkbollenveld is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

Door Jan Balk - 23-12-2016, 7:13 (Update 23-12-2016, 7:16)

De autobrand werd rond 01:15 ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. Bij aankomst van de spuitgasten stond de wagen al helemaal in lichterlaaie.

De brand werd geblust, maar er kon niet voorkomen worden dat de auto helemaal werd verwoest. De politie heeft de wagen met een lint afgezet en medewerkers van de Forensische Opsporing gaan op een later moment onderzoek doen.