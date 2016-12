Actie Dagblad Kennemerland voor voedselbank: 132 kerstpakketten

Foto Heleen Vink

BEVERWIJK - Maar liefst 132 kerstpakketten zijn de afgelopen dagen door lezers ingeleverd bij het redactiekantoor van Dagblad Kennemerland in Beverwijk.

Door onze verslaggever - 22-12-2016, 20:50 (Update 22-12-2016, 20:50)

Donderdag haalden de voedselbankvrijwilligers de pakketten op zodat ze nog voor de kerst uitgedeeld kunnen worden. Inleveren van een pakket in ruil voor een vrijkaartje van Cineworld of het Kennemer Theater kan overigens nog steeds. Deze pakketten worden in de week voor Oud en Nieuw opgehaald.