Burgerbieb ’ontwijkt leenrecht’

Foto: Kees Blokker Boeken inleveren voor particuliere bibliotheek uitgeest

UITGEEST - De landelijke Vereniging van Letterkundigen (VvL) vermoedt dat de sinds januari actieve Stichting Bibliotheek Uitgeest (SBU) geen leengeld afdraagt en daarmee auteurs benadeelt.

Door Ton de Lange t.de.lange@hollandmediacombinatie.nl - 22-12-2016, 18:00 (Update 22-12-2016, 19:13)

De vereniging heeft voor het eerst de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in stelling gebracht. ,,En het blijft niet bij Uitgeest”, zegt schrijver, oud-journalist en VvL-voorzitter Jeroen Thijssen. Lokale bezuinigingen leiden in toenemende mate tot zogeheten ruilbibliotheken, geboren uit burgerinitiatief en ’ongetwijfeld met de beste bedoelingen’. In Rotterdam is een vrijwilligersbieb met zelfs 25.000 titels.

De professionele bibliotheekvestiging...