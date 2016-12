Motorrijder zwaargewond na ongeluk bij Wijkertunnel

IJMUIDEN - Het verkeer op de wegen rond de Wijkertunnel, de officiële en officieuze omleidingsroutes van de Velsertunnel en de A9 stonden donderdagochtend muurvast na een ongeval vlak voor de Wijkertunnel. De bij het ongeluk betrokken 26-jarige motorrijder uit Rotterdam viel midden op de weg en raakte zwaargewond.

Door Susanne Moerkerk - 22-12-2016, 16:05 (Update 22-12-2016, 16:30)

Bij het ongeval waren iets na 08:00 uur twee personenwagens betrokken. De bestuurders, een 41-jarige man uit ’s-Gravenzande en een vrouw van 48 uit Santpoort, zijn gehoord op het bureau. De politie onderzoekt het ongeval nog.

Het ongeval gebeurde in de tunnelmond van de buis in noordelijke richting. Rijkswaterstaat sloot de tunnel af en een traumahelikopter werd opgeroepen voor de motorrijder. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens Frank Boer van de Verkeersinformatiedienst ontstond er ook veel vertraging door kijkgedrag. ,,Wat dat betreft kan een ongeluk beter in een tunnel gebeuren. Nu staan de zwaailichten buiten en willen mensen proberen iets te zien.’’

Het verkeersinfarct in de IJmond had volgens Boer te maken met meerdere ongevallen, afgesloten wegen en een vrachtwagen met pech in de Zeeburgertunnel. ,,Het ongeval bij de Wijkertunnel was gelukkig de rustige kant op, anders had het veel langer kunnen duren. Bij Haarlem-Zuid was er ook een ongeluk waardoor de A9 daar dicht ging. De A10-west en -oost waren grotendeels afgesloten en zo ontstond een ’grid-lock’; files sluiten op elkaar aan en de opritten lopen vol. De IJmond is met de afgesloten Velsertunnel heel kwetsbaar. Vooraf waren we huiverig dat dit zou gebeuren, maar het is gelukkig niet heel vaak uit de hand gelopen.’’

