Afvaldumping in Beverwijk nauwelijks beboet

BEVERWIJK - Ondanks de stoere taal van de gemeente Beverwijk dat dumpers van afval op straat met boetes worden aangepakt, gebeurt dat in de praktijk nauwelijks.

Door Bart Vuijk - 22-12-2016, 17:00 (Update 22-12-2016, 17:00)

het aantal afvaldumpingen stijgt maar door. In 2014 werden er 843 illegale vuilnisdumpingen geteld, in 2015 waren dat er 1274 en dit jaar is de gemeente in de eerste negen maanden al meer dan 1500 dumpingen tegengekomen. Er zijn dit jaar slechts 28 boetes uitgedeeld.

Dat komt overeen met nog geen twee procent van het aantal dumpingen....