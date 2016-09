Foto’s maken in het duin voor het goede doel

HEEMSKERK - Prachtige foto’s maken onder leiding van boswachter EvertJan Woudsma en professioneel fotograaf Anthony Verolme. Op zaterdag 1 oktober organiseren zij een gratis fotowandeling in het Noord-Hollands Duinreservaat. De wandeling duurt ongeveer twee uur met als start- en eindpunt de Gasterij de

Door Guusje Tromp - 21-9-2016, 19:30 (Update 21-9-2016, 19:30)

Kruisberg in Heemskerk. Deelnemers krijgen volop de gelegenheid voor het fotograferen van het landschap in (hopelijk) mooi ochtendlicht, paddenstoelen, de highlander koeien, paarden, vogels, spinnenwebben met dauw en misschien wel vossen. De boswachter vertelt alles over het duin en...