Velsertunnel Run in 24 uur uitverkocht

IJMUIDEN - De Velsertunnel Run is binnen nog geen 24 uur uitverkocht. Zesduizend recreatieve hardlopers leggen op zondag 27 november tussen het Telstar-stadion in Velsen en de Beverwijkse Breestraat een afstand af van 7,68 kilometer.

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 17:32 (Update 20-9-2016, 17:53)

Dat is een knipoog naar de lengte van het overdekte deel van de Velsertunnel, 768 meter, dat in het parcours is opgenomen.

De inschrijving, van 25 euro per startbewijs, ging maandagmiddag om twaalf uur van start. Om half zes waren alle 5000 startbewijzen weg. ,,We hadden voor de...