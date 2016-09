Politieschipper gaat vrijuit na heftige aanvaring op Uitgeestermeer

Archieffoto/DNP.nu Aanvaring op het Uitgeestermeer

HAARLEM/UITGEEST - De politieschipper die vijf jaar geleden bij een heftige aanvaring op het Uitgeestermeer was betrokken, is bij dat ongeval niet verwijtbaar in de fout gegaan. Dat heeft de rechtbank in Haarlem dinsdag beslist.

Door Carlo Nijveen - 20-9-2016, 14:11 (Update 20-9-2016, 14:14)

De rechters vinden dat niet vaststaat dat de 55-jarige politieman, woonachtig in Alkmaar, ernstig nalatig is geweest. De uitspraak is een grote deceptie voor de Heemskerkers Rogier van Waadenoijen en Idil Mazzurana, met wie de politieschipper in juni 2011 in aanvaring kwam. Mazzurana stelt aan het ongeval...