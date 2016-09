Drie slagers, twee winkels en één familie

BEVERWIJK - Het is 1926 als wijlen Gerrit Brantjes een slagerij opent aan de Boeweg.

Door Jouri Bakker - 20-9-2016, 11:16 (Update 20-9-2016, 11:46)

Dit jaar vieren zoon Giel (73) en kleinzoon Gert-Jan (45) met hun vrouwen en team het negentigjarig bestaan. Niet aan de Boeweg, maar in winkelcentrum Plantage, waar de slagerij sinds 1998 is gevestigd. ,,Honderd jaar volmaken is het volgende doel.’’

Wie Gerrits kennissen negentig jaar geleden had verteld dat de winkel anno 2016 als een trein zou lopen, zou waarschijnlijk niet zijn geloofd. Er werd zelfs getwijfeld of...