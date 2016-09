Vrijwillig radiomaken als een uitlaatklep

Platen aan elkaar praten en ov-chipkaarten controleren. Heemskerker Erwin Simons (48) is er bij elkaar ruim zestig uur per week zoet mee. Voor het bewaken van de orde in NS-treinen krijgt hij betaald, z’n werk voor het lokale radiostation Heemskerk FM is vrijwillig. „Ik ben altijd gek met radio geweest.”

Zoals veel presentatoren wilde ook Simons ooit graag in Hilversum werken. „Maar dan zou ik anders moeten leren praten en dat soort fratsen”, wijst hij op z’n accent. Als hij zich in...