De Ruach is klaar voor 14.000 zeemijlen

United Photos/ Paul Vreeker De schoener Ruach in Seaport Marina.

IJMUIDEN AAN ZEE - Het is een opvallende verschijning in Seaport Marina: de 37 meter lange schoener ’Ruach’. Het schip gaat eind deze week weg voor een reis van maar liefst 14.000 zeemijlen (bijna 26.000 kilometer) naar Australië. De schoener wordt na een grondige ombouw ingezet voor een goed doel: medische hulp in afgelegen gebieden van Papoea-Nieuw-Guinea verzorgen.

Door Kees de Boer - 19-9-2016, 20:49 (Update 19-9-2016, 20:49)

De Ruach is een tweemaster schoener met zes zeilen. Een groot deel van de bemanning vaart mee op vrijwillige basis. Kapitein Rob Vos is...