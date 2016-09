Vomar bouwt filialen om

CASTRICUM - De Vomar is zijn supermarkten aan het ombouwen. De Voordeelmarkt gaat terug naar zijn oorsprong: een prijsvechter

Door Van onze verslaggever - 19-9-2016, 19:48 (Update 19-9-2016, 19:48)

,,We garanderen plaatselijk de laagste prijs, ook als er bijvoorbeeld een Lidl in de omgeving zit'', aldus formulemanager Jim Zwanenburg bij de opening van het vernieuwde filiaal in Heiloo.

Vomar legt zichzelf een behoorlijk hoge druk op bij het waarmaken van de ambitie. ,,We zijn over de linie zeker 10 procent goedkoper geworden, zowel bij de A-merken als bij de verproducten'', stelt operationeel directeur...