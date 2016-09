Hoogste punt KJC Heliomare en Heemskerk

afbeelding gemeente heemskerk KJC Heliomare De Velst

HEEMSKERK - Heliomare, de gemeente Heemskerk en Pellikaan Bouwbedrijf hebben het hoogste punt bereikt van het Kinder- en jeugdcentrum (KJC) aan de Velst.

Door Onze verslaggeefster - 19-9-2016, 16:21 (Update 19-9-2016, 16:21)

Op 18 mei werd de eerste paal gevierd en nu is het hoogste punt bereikt. De bouw ligt op schema voor de in gebruik name in september 2017.

De bouwers van Pellikaan Bouwbedrijf bv uit Tilburg en de diverse onderaannemers werden daarom traditiegetrouw in het zonnetje gezet.

Met de nieuwe vestiging kan Heliomare de ondersteuning van kinderen en jongeren met een beperking integreren op één locatie. Het gebouw vervangt de huidige locaties van Heliomare voor onderwijs en revalidatie in Wijk aan Zee en in Beverwijk.

Onder hetzelfde dak komt de gemeentelijke multifunctionele sportaccommodatie met twee gymzalen die zijn te koppelen tot één sportzaal. De sportaccommodatie voldoet aan de NOC*NSF-eisen.

De sportzaal maakt het voor veel Heemskerkse verenigingen mogelijk om te kunnen sporten.