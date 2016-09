Raadsvragen over schoolbusjes op schoolplein Elif en De Kikker

HEEMSKERK - Liberaal Heemskerk heeft raadsvragen gesteld over schoolbusjes die over het schoolplein van peuterspeelzaal De Kikker en de islamitische basisschool Elif rijden of reden.

Door Guusje Tromp - 19-9-2016, 15:36 (Update 19-9-2016, 15:36)

Ouders van peuterspeelzaal De Kikker hebben aan het begin van het schooljaar een brief ontvangen van Welschap. Elif en de Kikker delen sinds dit schooljaar niet alleen het schoolgebouw, maar ook het schoolplein.

’Deze school maakt gebruik van personenbusjes om de kinderen van en naar school te brengen. Deze bussen zullen door het ene hek het schoolplein oprijden,...