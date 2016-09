Eigen risico minima verdwijnt in Beverwijk

Foto ANP/Lex van Lieshout

BEVERWIJK - Het eigen risico voor de minima wordt ondergebracht in een collectieve zorgverzekering. De gemeente Beverwijk heeft met twee zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Dat zijn de huidige aanbieder Zilveren Kruis en daarnaast Zorg en Zekerheid.

Door Annemiek Jansen - 19-9-2016, 21:00 (Update 19-9-2016, 21:00)

De overeenkomst gaat op 1 januari 2017 in. In alle aangeboden pakketten van beide zorgverzekeraars is ook de herverzekering van het verplicht eigen risico ondergebracht. Het eigen risico is komend jaar 385 euro. Mensen met de lagere inkomens hoeven dat straks niet meer te betalen als...