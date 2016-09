Climax in heftige aanvaringszaak

HAARLEM/UITGEEST - De Heemskerkers Idil Mazzurana en Rogier van Waadenoijen gooien de handdoek nog niet in de ring als de politieschipper met wie zij in 2011 op het Uitgeestermeer in aanvaring kwamen ongestraft blijft. Dat kondigt hun letselschadeadvocaat Anne-Marie Wolf aan.

Door Carlo Nijveen - 19-9-2016, 15:15 (Update 19-9-2016, 15:15)

De rechtbank in Haarlem doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de politieschipper. Het openbaar ministerie heeft vrijspraak geëist, omdat de man volgens de officier van justitie niet duidelijk in de fout is gegaan. Daarom houden Mazzurana en Van Waadenoijen er...