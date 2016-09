Paul Abels geeft lezing in Grote Kerk

BEVERWIJK - Dr. Paul Abels uit Gouda geeft op vrijdag 23 september vanaf 19.30 uur een lezing in de Grote Kerk aan het Kerkplein.

Dit jaar is een Eramus-jaar. Erasmus werd 550 jaar geleden in Gouda geboren. Coornhert is in Gouda overleden. Erasmus en Coornhert leefden daar ook. Gouda is een stad waar het humanisme een grote invloed heeft gehad. De entree is gratis.