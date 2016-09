Handen ineen voor geur en kleur in Laurentiuskerk

Ronald Goedheer Vlnr:Annemiek de Ruyter, Bas van Keulen, Johan Bleeker en Joke Kranendonk.

HEEMSKERK - De Laurentiuskerk is het meest in het oog springende gebouw in Heemskerk. Dat geldt eens te meer als de kerk komend weekeinde (23, 24, 25 september) zijn 125-jarige bestaan viert. De plaatselijke bloemenkwekers en bloemisten slaan de handen ineen en zetten de kerk in geuren en kleuren.

Door Jan Butter - 19-9-2016, 14:35 (Update 19-9-2016, 14:35)

De gezamenlijke tuinders en bloemisten hebben het kunstje al eens geflikt in de kastelen Assumburg en Marquette. Maar een bloemenshow in een kerk is nog niet vertoond. De gewijde entourage maakt het extra...