Plakkers paraat, lekke band niet

Foto Ronald Goedheer Frank legt dan maar aan Coby (midden) uit hoe je een lekke band plakt.

BEVERWIJK - Een lekke band krijgen is een fluitje van een cent, die lekke band weer plakken is geheel andere koek. Daarom organiseerde het Repair Café afgelopen zaterdag een workshop bandenplakken.

Door Frenk Klein Arfmanred.ken@hollandmediacombinatie.nl - 18-9-2016, 21:29 (Update 18-9-2016, 21:29)

Maar het lekke bandenseizoen is kennelijk nog niet begonnen of alweer voorbij, want de plakdocenten hoeven niet aan de bak vandaag. „Vorige keer was het hartstikke druk”, herinnert Coby Olijnsma zich nog levendig hoe het er de vorige maand aan toeging in Paviljoen Westerhout aan het Westerhoutplein waar ze maandelijks een...