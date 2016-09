Zonovergoten Tuintheaterdag Akerendam

Foto Ronald Goedheer Ger Otte, Irene Kuiper en Frédérique Sluyterman van Loo geven een voorproefje van de voorstelling ‘In bed met Dietrich en Piaf’.

BEVERWIJK - Als je muziek, theater, kindervermaak op een adembenemende locatie in huis hebt, is er nog maar één ingrediënt nodig voor een geslaagde jubileumdag. En ja hoor, ook de zon laat zich de hele dag zien. Buitenplaats Akerendam trekt veel publiek dat zich maar al te graag gratis onderdompelt in de pracht van deze historische plek.

Door Dineke Goebert-Sanders - 18-9-2016, 20:30 (Update 18-9-2016, 20:30)

Met het Tuintheater, mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater, vierde de stichting Sluyterman van Loo zondag haar honderdjarig bestaan. Het fonds zet zich in...