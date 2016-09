Actrice Frédérique op Tuintheater

Foto PR Frédérique Sluyterman van Loo (rechts) als Marlene Dietrich met Irene Kuiper (Edith Piaf) en Ger Otte.

Actrice/zangeres Frédérique Sluyterman van Loo is vernoemd naar de laatste bewoonster van de buitenplaats Akerendam, Frederica Henrietta die in 1916 overleed. Ze is een verre achternicht en kan eigenlijk niet ontbreken op het culturele eeuwfeest morgenmiddag in Beverwijk.

Nu zijn de lijnen kort, want ze is de zus van secretaris-directeur Koeno Sluyterman van Loo van buitenplaats Akerendam. Frédérique, bekend van onder meer de musicals ’Billy Elliot’ en ’Het meisje van Velsen’, staat op podium Frederica. Samen met Irene Kuiper en Ger Otte...