Fort mag weer gezien worden

Foto’s Jan Butter Het fort ligt er weer stralend bij. Rechts René Houtwipper. Bekijk Fotoserie

BEVERWIJK - Fort Sint Aagtendijk in Beverwijk mag gezien worden. Dat geldt zeker na een opknapbeurt die een jaar heeft geduurd en nu vrijwel klaar is. Het oude militaire bolwerk straalt, ook in de nachtelijke uren als het wordt uitgelicht met speciale groene - vleermuisvriendelijke - lampen.

Door Jan Butter - 18-9-2016, 9:22 (Update 18-9-2016, 9:22)

Vanaf de snelweg A9 springt het werelderfgoed-monument in het oog. Het is een echte zichtlocatie, aldus René Houtwipper van stichting Landschap Noord-Holland, de eigenaar. Vanwege die gunstige ligging gaat het fort na zonsondergang gehuld in...