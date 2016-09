Kunst is juist ook voor ouderen

Foto Annemiek Jansen Frieda de Pater en Koeno Sluyterman van Loo in het hofje Liefde is het Fondament. Bekijk Fotoserie

AMSTERDAM - In Eindhoven brengt een bus ouderen langs twee of drie galerieën waar ze een uurtje mee kunnen doen aan een workshop. „Leuk, een uitje”, denken de ouderen, terwijl ze ondertussen aan de hand mee genomen worden om te gaan schilderen, boetseren of te dansen. Ze vinden het fijn, leren de docent kennen en geven zich vervolgens op voor een cursus.

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 22:21 (Update 16-9-2016, 22:21)

Het is een van de vele projecten binnen het thema Lange Leve Kunst waarbij ouderen en cultuur aan elkaar gekoppeld...