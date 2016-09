Altijd keihard werken voor de kerk

Foto Heleen Vink Bert Jan Rozestraten: ,,Ook mijn vrouw en gezin verdienen een onderscheiding.’’

HEEMSKERK - Hij werd gedoopt in de Laurentiuskerk, hij trouwde met zijn steun en toeverlaat José in de Mariakerk en nu mag hij zijn onderscheiding in ontvangst nemen in de 125-jarige Laurentiuskerk. Bert Jan Rozestraten heeft een speciale band met beide kerken. Sinds 1983 zet hij zich in als vrijwilliger voor de Heemskerkse parochie, eerst als penningmeester en sinds 2002 als voorzitter.

Door Lotte Burger - 17-9-2016, 9:00 (Update 17-9-2016, 9:00)

Orde van Sint Sylvester

Vorige maand kreeg Bert Jan het nieuws te horen dat zijn harde werk wordt beloond met een...