Vluchtelingen in de IJmond centraal

Een groep seizoenarbeiders uit (Zeeuws) Vlaanderen, in de jaren twintig aan het werk in de Wijkermeerpolder.

BEVERWIJK - Het is een lastige, maar in deze tijd ook een actuele vraag. ’Stel, u moet vluchten uit uw land. U hebt vijf minuten om uw boeltje te pakken. Wat neemt u mee?’

Deze vraag legt Museum Kennemerland in Beverwijk voor aan de bezoekers van de nieuwe tentoonstelling Wijkplaats die vanaf zaterdag de 24e is te zien.

Deze tentoonstelling gaat over de vluchtelingen die in de afgelopen honderd jaar in de IJmond een veilig heenkomen zochten. Dat begon al met de Belgen die in 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, hun land verlieten.

In de jaren dertig van de vorige eeuw kwamen joodse vluchtelingen. Na hen Indische Nederlanders, Hongaren, Italiaanse en Spaanse gastarbeiders, Vietnamezen en Tamils.

Al deze bevolkingsgroepen krijgen aandacht met documenten als foto, film, brieven en voorwerpen. Zoals een vluchtkoffer en het model van het hotelschip Arosa Sun, een bekende opvanglocatie. Ze hebben allemaal hun verhaal. Neem de Vietnamees die in de Breestraat een loempiastalletje begon en nu een loempiafabriek heeft.

Centraal staan de joodse vluchtelingen. Voor de Tweede Wereldoorlog vestigden zij zich in de Kibboets Beverwijk (die overigens in Velsen-Noord stond). Met name Saskia Sluiter, kunstenaar in Velsen-Noord, heeft veel achterhaald. Oud-bewoner Benjamin Ginzberg vertelt op film over de kibboets. Het bijzondere document is vorig jaar in Israël opgenomen.

De expositie wordt zaterdag geopend door de Beverwijkse wethouder Haydar Erol. Het publiek is vanaf 14 uur welkom. Naast de tentoonstelling die tot eind december loopt, is er een randprogramma. Zo zijn er vertelmiddagen, er komt een minifestival en er is een filmische performance.

Het museum is zaterdag, zondag en woensdag van 14 tot 17 uur open. Toegang vijf euro.