Steeds meer mensen krijgen de ziekte op bezoek

In Nederland krijgt één op de vijf mensen dementie. Door de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk toe.

Op dit moment leven in Nederland ruim 250.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld tot meer dan een half miljoen.

Het grootste gedeelte van de mensen met dementie woont thuis, namelijk zeventig procent. Van dit percentage woont ruim veertig procent alleen. Het zijn voornamelijk de naasten (de...